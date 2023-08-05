Мировой, а не только китайский.

С 2019 года китайская компания Huawei Technologies находится под жёсткими санкциями США, и если в первые месяцы после введения ограничений это даже помогло ей укрепить рыночные позиции и стать мировым лидером рынка смартфонов, в дальнейшем спасти часть своего мобильного бизнеса компания попыталась, продав торговую марку Honor консорциуму партнёров, но собственные позиции на мировом рынке она неизбежно растеряла, не имея доступа к современным компонентам с поддержкой 5G и операционной системе Google Android.

Как отмечает Reuters, на этой неделе Huawei не только представила операционную систему HarmonyOS 4, но и твёрдо заявила о намерениях «вернуться» на мировой рынок смартфонов. По словам представителей компании, она будет предлагать на мировом рынке конкурентоспособные флагманские смартфоны.

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Источник изображения: Reuters

Правда, руководство Huawei пока не спешит раскрывать, за счёт какой аппаратной начинки будет реализован этот реванш, хотя неофициальные источники ранее уже сообщали, что компания надеется наладить выпуск чипов с поддержкой 5G силами китайских партнёров. Открыто Huawei пока делает ставку на новую операционную систему HarmonyOS четвёртой версии, которая на домашнем рынке обросла довольно приличной программной экосистемой, охватывающей более 700 млн устройств различных типов. По итогам второго квартала 89% смартфонов Huawei продавалось в Китае, но до конца года компания предпримет попытку вернуть себе хотя бы часть утраченных позиций за пределами страны.