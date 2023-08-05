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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Apple просели в цене почти на 5% после публикации квартальной отчётности
Это оказалось сильнейшим падением не только в этом году, но и за период с конца сентября прошлого года.

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По данным CNBC, вчерашняя публикация квартальной отчётности Apple в большинстве своём разочаровала инвесторов, которые с начала года подогревали спрос на ценные бумаги компании, и в конечном итоге способствовали росту их курсовой стоимости более чем на 45% и достижению капитализацией рекордного значения в $3 трлн. Вчера акции Apple упали в цене на 4,8%, и если движение вниз продолжится, то капитализация компании может вернуться до уровня ниже $3 трлн.

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Источник изображения: Getty Images

Аналитики высказали неоднозначные прогнозы относительно будущей динамики акций Apple. Представители Rosenblatt предпочли присвоить этим ценным бумагам нейтральный статус, предупреждая об отсутствии у них перспектив для дальнейшего активного роста в цене на среднесрочном горизонте. Американский рынок, по мнению авторов прогноза, близок к насыщению в сегменте смартфонов, и дальнейшим толчком для роста выручки Apple могло бы стать появление нового типа продукции, который всех заинтересует. В обозримом будущем такой продукт на рынке не появится.

Аналитики Citi демонстрирую сдержанный оптимизм, связанный с предстоящим выходом на рынок семейства iPhone 15 в середине сентября. По их словам, с 2016 года акции Apple в третьем квартале в пяти случаях из семи обходили по динамике индекс Nasdaq, а индекс S&P 500 они опережали во всех семи случаях, причём на 8% в среднем. Эксперты KeyBanc считают, что в этом сезоне армия владельцев iPhone будет расширяться преимущественно за счёт «перебежчиков из лагеря Android», а не тех владельцев старых смартфонов Apple, которые захотят их обновить. Почти половину выручки компания продолжает получать в сегменте смартфонов, поэтому данная категория продукции важна для общего благополучия Apple.

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