Запрет был введён поспешно и без должной подготовки.

Как сообщает Bloomberg, внезапное решение индийских властей запретить импорт в страну ноутбуков, планшетов и настольных ПК без специальных лицензий, которые никто из участников торговой деятельности ещё и в глаза не видел, имело закономерное последствие. Как только крупные импортёры заявили о вынужденной остановке поставок данных видов продукции на индийский рынок, чиновники спешно отменили принятое решение.

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Источник изображения: Bloomberg

Теперь поставщикам разрешается поставлять в Индию все перечисленные виды электроники без необходимости получать дополнительные лицензии до 31 октября текущего года включительно, но с 1 ноября они уже будут обязаны раздобыть соответствующие лицензии. Чиновники утверждают, что процесс оформления лицензий не будет слишком сложным, на одобрение каждой заявки в среднем уйдёт не более одного дня. Напомним, что попытки ограничить импорт в Индию некоторых видов электронного оборудования предпринимаются местными властями ради стимулирования локального производства. Подобная стратегия сработала на рынке смартфонов, и теперь власти, пусть и временами поспешно, переносят этот опыт на сегмент планшетов, ПК и ноутбуков.