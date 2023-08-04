Компания не отстаёт от тенденции, она просто не обо всём говорит прямо и открыто.

Минувший квартальный отчёт Apple был необычен тем, что у генерального директора компании Тима Кука (Tim Cook) одновременно нашлись возможности для обсуждения отдельных вопросов с представителями Reuters и CNBC. Вполне предсказуемо, что представителей прессы интересовали вопросы, связанные с системами искусственного интеллекта. Как известно, Apple пока не спешит выкатывать какие-то фирменные решения, способные составить конкуренцию нашумевшему чат-боту ChatGPT.

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Источник изображения: Apple

Тим Кук счёл нужным заявить, что Apple уже много лет подряд инвестирует в исследования и разработки, связанные с искусственным интеллектом, в том числе и с генеративным, а рост расходов на разработки на 14% по итогам прошлого квартала как раз во многом обусловлен именно необходимостью тратить деньги на такие исследования. При этом глава Apple не торопится прогнозировать, в какой степени и как скоро системы искусственного интеллекта начнут существенно влиять на выручку компании.