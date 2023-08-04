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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Apple падает уже три квартала подряд
Смартфоны и ПК подводят компанию в это трудное время.

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В календаре Apple не так давно завершился третий фискальный квартал, многие источники по итогам анализа профильной отчётности пришли к выводу, что если прогнозы руководства компании на текущий квартал сбудутся, то выручка Apple будет снижаться четыре квартала подряд. По крайней мере, в прошлом квартале она снизилась на 1,4% до $81,8 млрд, что сделало этот отчётный период третьим по счёту в отрицательной динамикой этого показателя.

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Источник изображения: Apple

Рост пользовательской базы iPhone до рекордной величины по итогам прошлого квартала не отменил того факта, что в целом выручка от реализации смартфонов Apple за период снизилась на 2,4% до $39,7 млрд. Китай и Индия оказались теми странами, но не единственными, где выручка от реализации iPhone выросла, причём в Индии прирост составил 61% и позволил обновить региональный рекорд.

На направлении планшетов выручка Apple сократилась на 20% до $5,8 млрд, компьютеры принесли на 7,3% меньше, чем годом ранее — не более $6,84 млрд по итогам прошлого квартала. Кстати, в текущем квартале руководство Apple ожидает снижения выручки от реализации ПК и планшетов на двузначное количество процентов. Даже оживление спроса на смартфоны, которое предсказывается в связи с предстоящим в сентябре дебютом семейства iPhone 15, не позволит по итогам текущего квартала преодолеть общую негативную тенденцию.

Направление устройств (носимых и домашних) обеспечило Apple по итогам прошлого квартала $8,28 млрд выручки, что на 2,5% выше итогов аналогичного периода предыдущего года. Вторым направлением деятельности, на котором наблюдался рост выручки (+8,2%), стали услуги, включая подписки, которые принесли за квартал $21 млрд. За предыдущие 12 месяцев аудитория подписчиков Apple выросла на 150 млн и превысила 1 млрд человек.

#смартфоны #аналитика #apple #финансы #iphone #ipad
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