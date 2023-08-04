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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple и HP были вынуждены прекратить поставки ноутбуков и планшетов в Индию
И когда удастся получить требуемые лицензии, пока сказать сложно.

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Участники индийского рынка электронных устройств в частной беседе с Bloomberg были вынуждены признать, что недавний запрет на ввоз в страну ноутбуков, планшетов, настольных ПК и серверного оборудования без специальной лицензии стал для поставщиков «громом среди ясного неба», поскольку никто введения таких мер не ждал. Теперь поставщики озадачены алгоритмом оформления лицензии на импорт таких устройств, поскольку никто с ними заранее разъяснительную работу на эту тему не проводил.

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Источник изображения: Apple

Фактически, уже сейчас поставки ноутбуков и планшетов импортного производства в Индию приостановлены, на соответствующие меры были вынуждены пойти Apple, HP Inc., Samsung Electronics и другие крупные компании. Очевидно, что локализовать производство этой продукции в Индии в крупных объёмах в сжатые сроки не получится, а от импорта местный рынок зависит очень сильно. Всё это может привести к возникновению дефицита, росту цен и задержкам с выходом на индийский рынок мировых новинок.

#планшетный компьютер #ноутбуки #индия #импортзамещение
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