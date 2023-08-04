Не в смысле, чтобы похудеть, например, а для работы.

Хотя это считается весьма примитивным рекламным приёмом, руководители американских корпораций иногда публично заявляют, что пользуются продуктами своих компаний на регулярной основе. Илон Маск (Elon Musk) ещё пару лет назад заявлял, что автопилот Tesla уже способен доставлять его на работу и обратно почти без вмешательства в процесс управления электромобилем. Как стало известно из стенограммы выступления руководства Apple на квартальном отчётном мероприятии, глава компании Тим Кук (Tim Cook) ежедневно пользуется гарнитурой дополненной реальности Vision Pro.

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Источник изображения: Apple

Напомним, она была представлена этим летом на конференции Apple для разработчиков, недавно последние начали получать прототипы для создания своих приложений, а в продажу новинка по цене $3500 начнёт поступать уже в следующем полугодии. Выступая перед аналитиками и инвесторами, генеральный директор Apple на этой неделе заявил, что гарнитуру Vision Pro весьма эмоционально встречают и представители прессы, и разработчики, и сами сотрудники компании. Тим Кук сам использует эту гарнитуру на ежедневной основе. Пожалуй, стоило бы его поставить за прилавок рынка, и после этой фразы новинка улетала бы со свистом!