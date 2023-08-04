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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
До четверти инженеров AMD работают в Индии
Они прикасаются к разработке всех новых продуктов марки.

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Обычно интервью деловым телеканалам после публикации квартальной отчётности даёт генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su), но в случае с недавним сюжетом на канале CNBC её место в этом смысле занял технический директор компании Марк Пейпермастер (Mark Papermaster). Он сосредоточился на обсуждении перспектив расширения бизнеса AMD в Индии, где специалисты компании трудятся с 2001 года.

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Источник изображения: CNBC

Сейчас штат сотрудников AMD в Индии, по словам технического директора компании, насчитывает 6500 специалистов, ещё около 3500 человек работают по контракту за пределами штата. Специалисты AMD в этой стране в настоящее время уже участвуют в разработке абсолютно всех новых продуктов компании, не исключая и перспективные ускорители вычислений. В целом, почти каждый четвёртый инженерный специалист AMD является жителем Индии. Если местным властям удастся наладить выпуск на территории страны неких полупроводниковых компонентов, востребованных AMD, компания будет этому только рада, как добавил Пейпермастер.

#amd #индия #марк папермастер
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