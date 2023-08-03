Для этого ей придётся полагаться на SMIC.

Руководство Qualcomm на квартальной отчётной конференции призналось, что компания больше не сможет снабжать Huawei Technologies чипами с поддержкой 5G, поскольку действие позволявшей это делать экспортной лицензии подошло к концу. Издание DigiTimes одновременно опубликовало весьма объёмный материал, посвящённый обсуждению перспектив возобновления выпуска чипов с поддержкой 5G для нужд Huawei силами китайского контрактного производителя SMIC.

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Источник изображения: Huawei

Источник напомнил, что в 2019 году мобильные процессоры с интегрированными модемами 5G для компании Huawei выпускала по 7-нм технологии тайваньская компания TSMC, но затем американские санкции лишили её такого права, и Huawei теперь может получать от подрядчиков только чипы, поддерживающие 4G. Чтобы вернуться на рынок с собственными 5G-решениями для мобильных устройств, как поясняет DigiTimes, компания Huawei должна либо полностью положиться на SMIC в вопросе производства интегрированных решений по 7-нм техпроцессу, что довольно сложно в условиях санкций и с учётом текущего уровня технологического развития самой SMIC, либо Huawei придётся довольствоваться выпуском отдельного модема, чтобы затем устанавливать его в смартфоны одновременно с обособленным мобильным процессором. Такая схема чревата потерями в стабильности связи и ростом энергопотребления, так что оба варианта «возвращения» Huawei на рынок мобильных чипов с поддержкой 5G пока представляются трудно реализуемыми.