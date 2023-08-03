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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm прекратит снабжать Huawei чипами с поддержкой 5G, но китайская компания надеется наладить выпуск своих
Для этого ей придётся полагаться на SMIC.

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Руководство Qualcomm на квартальной отчётной конференции призналось, что компания больше не сможет снабжать Huawei Technologies чипами с поддержкой 5G, поскольку действие позволявшей это делать экспортной лицензии подошло к концу. Издание DigiTimes одновременно опубликовало весьма объёмный материал, посвящённый обсуждению перспектив возобновления выпуска чипов с поддержкой 5G для нужд Huawei силами китайского контрактного производителя SMIC.

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Источник изображения: Huawei

Источник напомнил, что в 2019 году мобильные процессоры с интегрированными модемами 5G для компании Huawei выпускала по 7-нм технологии тайваньская компания TSMC, но затем американские санкции лишили её такого права, и Huawei теперь может получать от подрядчиков только чипы, поддерживающие 4G. Чтобы вернуться на рынок с собственными 5G-решениями для мобильных устройств, как поясняет DigiTimes, компания Huawei должна либо полностью положиться на SMIC в вопросе производства интегрированных решений по 7-нм техпроцессу, что довольно сложно в условиях санкций и с учётом текущего уровня технологического развития самой SMIC, либо Huawei придётся довольствоваться выпуском отдельного модема, чтобы затем устанавливать его в смартфоны одновременно с обособленным мобильным процессором. Такая схема чревата потерями в стабильности связи и ростом энергопотребления, так что оба варианта «возвращения» Huawei на рынок мобильных чипов с поддержкой 5G пока представляются трудно реализуемыми.

#tsmc #huawei #qualcomm #санкции #5g #smic
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Это не минимальный фпс, а 1%. В 1080р и 1440р без PT играй на своей поломанной VII. А на максимальных настройках графики в 4к нативном разрешении, может только 4090 в 60+ fps по среднему кадру.
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