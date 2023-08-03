Но доля может быть увеличена и до половины, если это удастся обосновать.

В интервью Bloomberg на этой неделе представители профильного комитета Либерально-демократической партии Японии заявили, что при появлении у TSMC твёрдых намерений построить на западе страны второе предприятие по выпуску чипов к 2026 году, местные власти готовы покрыть субсидиями до трети всех расходов инвесторов. Напомним, что в случае с уже строящимся первым предприятием, субсидии покрывают примерно половину из всех расходов на сумму $7 млрд.

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Источник изображения: AFP

Сокращение доли субсидирования с половины до трети объясняется тем, что это общепринятая практика, и реализацию проекта по строительству первого предприятия TSMC в Японии пришлось организовать с демонстрацией избыточной щедрости со стороны местных властей. С другой стороны, увеличение размеры субсидий на строительство второго предприятия TSMC до половины от общей суммы затрат может быть рассмотрено чиновниками при анализе востребованности его продукции и степени влияния на экономику страны. В частности, на уступки японские власти пойдут в том случае, если TSMC возьмёт на себя повышенные обязательства по переподготовке инженерных кадров из числа японских граждан. Дополнительный бюджет предусматривает выделение властями Японии на субсидии в области производства полупроводниковых компонентов до $7 млрд по итогам текущего года.