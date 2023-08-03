Не говоря уже о будущих Instinct MI300.

Многие СМИ вчера растиражировали заявления руководства AMD о готовности компании начать поставки в Китай модифицированных ускорителей вычислений, которые соответствовали бы ужесточающимся требованиям правил экспортного контроля США. Форма 10-Q позволяет понять, что в действительности даже для поставок ускорителей Instinct MI250 и MI250X компании в Китай уже требуется экспортная лицензия США, поэтому более производительные MI300 и MI300X заведомо её потребуют, когда выйдут на рынок в четвёртом квартале этого года.

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Источник изображения: AMD

Соответственно, если AMD задастся целью сохранить свои рыночные позиции на рынке ускорителей вычислений в Китае, то она будет вынуждена адаптировать под актуальные требования властей США весь ассортимент выпускаемых ускорителей Instinct. Вопрос заключается в том, когда руководство AMD примет решение бороться в этой сфере за китайский рынок. Не исключено, что к моменту начала поставок MI300A и MI300X требования США в этой сфере будут ужесточены.