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Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы поставок клиентских процессоров AMD в прошлом квартале упали на 42%
А средняя цена реализации снизилась на 22%.

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Появление на страницах сайта AMD формы 10-Q, помимо прочего, позволяет лучше разобраться в структуре выручки компании в сегменте клиентских процессоров, объединяющем как настольные, так и мобильные чипы семейства Ryzen. Как уже сообщалось вчера, выручка от их реализации во втором квартале снизилась в годовом сравнении на 54%.

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Источник изображения: AMD

Теперь стало известно, что в количественном выражении снижение поставок процессоров Ryzen во втором квартале составило 42%, а средняя цена реализации снизилась на 22%. Если брать выручку за первое полугодие в целом, то она на этом направлении снизилась на 59% до $1,7 млрд. При этом количество отгруженных за первые шесть месяцев года клиентских процессоров AMD сократилось на 49%, а средняя цена упала на 24%. Как уже объясняли представители компании, это произошло из-за сохранения больших запасов готовой продукции в клиентском сегменте и низкого спроса в рознице.

#amd #аналитика #финансы #процессоры #ryzen
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