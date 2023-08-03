А средняя цена реализации снизилась на 22%.

Появление на страницах сайта AMD формы 10-Q, помимо прочего, позволяет лучше разобраться в структуре выручки компании в сегменте клиентских процессоров, объединяющем как настольные, так и мобильные чипы семейства Ryzen. Как уже сообщалось вчера, выручка от их реализации во втором квартале снизилась в годовом сравнении на 54%.

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Источник изображения: AMD

Теперь стало известно, что в количественном выражении снижение поставок процессоров Ryzen во втором квартале составило 42%, а средняя цена реализации снизилась на 22%. Если брать выручку за первое полугодие в целом, то она на этом направлении снизилась на 59% до $1,7 млрд. При этом количество отгруженных за первые шесть месяцев года клиентских процессоров AMD сократилось на 49%, а средняя цена упала на 24%. Как уже объясняли представители компании, это произошло из-за сохранения больших запасов готовой продукции в клиентском сегменте и низкого спроса в рознице.