Независимо от того, нужны ей товары и услуги в пропорциональных объёмах, либо нет.

К утру в профильном разделе сайта AMD появился квартальный отчёт по форме 10-Q, который позволяет получить более подробное представление о состоянии финансовых дел компании. Выяснилось, например, что до конца текущего года она должна выплатить поставщикам почти $4 млрд в рамках ранее заключённых долгосрочных соглашений. В эту сумму, например, входит оплата услуг подрядчиков по обработке кремниевых пластин и приобретение программного обеспечения, либо лицензий на использование определённых технологий.

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Источник изображения: AMD

Сумма выглядит довольно внушительной, но это наверняка является следствием политики большинства участников рынка периода пандемии, когда наращивание поставок чипов осуществлялось при опережающем финансировании выполнения подобных заказов. AMD, судя по приведённой таблице, основную часть таких платежей завершит в текущем году. В следующем она выплатит уже чуть более $1,5 млрд, а обязательства на все будущие периоды пока ограничены гораздо более скромными суммами, но не исключено, что они вырастут по мере приближения соответствующих дат.