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Новости Hardware Алексей Сычёв
По итогам вчерашних торгов курс акций AMD снизился на 7%
Искусственный интеллект пока не способен существенно влиять на выручку компании.

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Как отмечает CNBC, по итогам вчерашней торговой сессии акции AMD упали в цене на 7%, ценные бумаги NVIDIA потеряли почти 5%, а акции Intel подешевели более чем на 3%. Принято считать, что общий вектор американскому фондовому рынку задало снижение кредитного рейтинга США агентством Fitch. Впрочем, более выраженная отрицательная динамика акций AMD может иметь отношение к осторожному восприятию инвесторами перспектив компании в сегменте систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: AMD

Многие из отраслевых аналитиков выразили сомнение, что выручка AMD от реализации ускорителей вычислений семейства MI300 достигнет значимых величин только через год, и в любом случае, по итогам следующего года не превысит $2 млрд. При этом излишне оптимистичные ожидания уже заложены в текущий курс акций компании, который с начала года вырос более чем на 70%. Эксперты ожидают, что AMD хоть и отыграет у NVIDIA часть рынка ускорителей вычислений, всё равно сохранит за собой минимальную его долю. При этом возможный дефицит мощностей TSMC по упаковке чипов NVIDIA сыграет на руку AMD, позволив привлечь клиентов в ущерб конкуренту.

#amd #аналитика #финансы #акции
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