На безрыбье и Индия — Германия.

После проведения в Индии конференции с участием представителей мировой полупроводниковой отрасли и местных чиновников некоторые из зарубежных компаний выразили готовность вложить деньги в развитие своего бизнеса на территории данной южноазиатской страны. В частности, так поступили AMD и Foxconn — если первая построит здесь новый исследовательский центр, то вторая намеревается заняться производством полупроводниковых компонентов.

Как сообщает DigiTimes, слухи приписывают номинально американской компании GlobalFoundries заинтересованность в инвестициях в полупроводниковую отрасль Индии. В чём это выражается, пока не до конца ясно, но GlobalFoundries уже располагает предприятиями в Сингапуре, поэтому азиатский регион в её сферу интересов попадает давно.

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Источник изображения: AFP

К слову, подтолкнуть GlobalFoundries к изучению инвестиционного климата в Индии могло недавнее решение немецких властей выделить почти весь объём субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов в Германии под нужды компаний Intel и TSMC. У самой GlobalFoundries старейшие предприятия расположены в окрестностях Дрездена, они изначально принадлежали компании AMD, давно требуют модернизации и расширения, но средств в немецком бюджете для субсидирования профильных проектов наверняка не останется. По этой причине GlobalFoundries могла обратить свой взор на Индию, власти которой очень заинтересованы в привлечении производителей чипов на свою территорию.