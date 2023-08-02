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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае появилось оборудование, позволяющее выпускать 28-нм чипы независимо от зарубежных поставок
Со временем прогресс доберётся и до более тонких технологий.

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Агентство Bloomberg не смогло равнодушно пройти мимо серии публикаций на страницах китайских ресурсов, которые со ссылкой на местное издание Security Daily сообщили о появлении у одного из китайских производителей оборудования для выпуска чипов намерений до конца года поставить на местный рынок свою первую систему, предназначенную для работы с технологическими нормами 28 нм. Эта новость даже вызвала рост котировок акций китайских производителей оборудования на 5-15%.

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Источник изображения: TSMC

Как сообщается, шанхайская компания Shanghai Micro Electronics Equipment Group, которая находится под американскими санкциями, готовится до конца года начать поставки китайским клиентам своей первой системы для выпуска 28-нм чипов. Конечно, «водораздел» американских санкций для большинства видов полупроводниковых компонентов сейчас проходит по 14-нм техпроцессу, но власти США активно обсуждают возможность дальнейшего ужесточения санкций, поэтому появление у китайских производителей определённой степени независимости в этом вопросе очевидным образом воодушевляет инвесторов и всех сочувствующих китайской стороне.

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