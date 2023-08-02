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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава AMD считает, что росту доли компании в серверном сегменте нет предела
И она уже превышает 50% в отдельных случаях.

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На квартальной отчётной конференции AMD глава компании Лиза Су (Lisa Su) весьма благоприятно оценила перспективы роста выручки в серверном сегменте. В текущем полугодии она последовательно может вырасти в полтора раза, а по итогам всего года серверная выручка AMD должна оказаться выше прошлогодних $6 млрд.

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Источник изображения: AMD

В прошлом месяце глава AMD оценила текущую долю компании на рынке серверных процессоров в 25%, а когда сегодня на квартальной конференции речь зашла о прогнозах на перспективу, Лиза Су заявила, что не видит каких-либо «теоретических пределов» для дальнейшего укрепления позиций AMD в этом сегменте рынка. По её словам, некоторые клиенты уже сейчас закупают продукцию в таких пропорциях, что доля AMD в серверной инфраструктуре отдельных клиентов превышает 50%. Позиции AMD в этом сегменте рынка будут только укрепляться в дальнейшем, как убеждена Лиза Су.

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