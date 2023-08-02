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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD сделает антисанкционные ускорители ИИ для Китая, если это потребуется
Так, как это сделали NVIDIA и Intel.

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На квартальной отчётной конференции AMD генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) много говорила о перспективах рынка систем искусственного интеллекта и месте возглавляемой ею компании на этом рынке, но когда речь зашла о необходимости соответствовать требованиям правил экспортного контроля США при поставках ускорителей вычислений в Китай, она дала понять, что AMD может последовать примеру NVIDIA и Intel, которые свою профильную продукцию уже адаптировали под санкции США.

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Источник изображения: AMD

Лиза Су подчеркнула, что рынок Китая очень важен для AMD, и если это потребуется, компания готова предложить специальные версии продуктов для систем искусственного интеллекта, учитывающие требования правил экспортного контроля США. Соблюдать последние AMD обязуется в любом случае, по словам главы компании. В четвёртом квартале AMD начнёт массовые поставки ускорителей Instinct MI300, чей уровень быстродействия заведомо лишает их возможности попасть на китайский рынок по официальным каналам. Вероятно, со временем AMD будет готова предложить китайским клиентам адаптированные под санкции США ускорители вычислений.

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