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Новости Hardware Алексей Сычёв
Намеченное на сентябрь IPO холдинга Arm оценит его капитализацию минимум в $60 млрд
Запланировано возвращение на биржу, но не на ту, что раньше.

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Агентство Bloomberg предвосхитило появление официальной информации о намерениях SoftBank провести публичное размещение акций принадлежащего ей британского холдинга Arm уже в сентябре этого года. К середине первого месяца календарной осени акции Arm могут попасть в котировальный список американской биржи Nasdaq, а капитализацию бизнеса этого британского разработчика процессорных архитектур планируется оценить в $60 или $70 млрд, в зависимости от успешности мероприятия.

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Источник изображения: Getty Images

Как отмечалось ранее, сама SoftBank в результате IPO рассчитывает выручить около $10 млрд, сохранив за собой значительную часть акций Arm. Сторонние эксперты ранее оценивали капитализацию Arm в довольно широком диапазоне от $30 до $70 млрд, но действующее руководство компании мечтает и о достижении рубежа в $80 млрд. Правда, даже $70 млрд в нынешних условиях кажутся завышенной оценкой, но участвующие в подготовке IPO специалисты делают ставку на бум систем искусственного интеллекта, который, теоретически, способен подогреть интерес инвесторов к активам данного разработчика процессорных архитектур.

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