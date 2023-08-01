По крайней мере, предусмотрены субсидии.

Современные предприятия по обработке кремниевых пластин требуют внушительных объёмов технической воды для своей деятельности, поэтому для снижения нагрузки таких производств на природную экосистему в большинстве профильных проектов предусмотрено интенсивное использование очищенной воды вторично. Как отмечает DigiTimes, японские власти взялись возобновить программу субсидирования затрат производителей на обеспечение своих предприятий водными ресурсами, и компания TSMC должна попасть под её действие, поскольку возводит сейчас на западе страны предприятие, которое займётся выпуском чипов уже в конце следующего года.

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Источник изображения: DigiTimes

Напомним, что высокая степень концентрации таких предприятий на самом Тайване в позапрошлом году в условиях засухи привела к перебоям с водоснабжением, в результате пострадал аграрный сектор острова, оказавшийся в меньшем приоритете по сравнению с производителями чипов. Западная часть японского острова Кюсю, где строится предприятие TSMC, достаточно насыщена промышленными предприятиями, поэтому комплексное решение задач по их водоснабжению с привлечением ресурсов государства явно пойдёт на пользу всему региону.