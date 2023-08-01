При этом они будут всего лишь трёхместными.

Созданный Foxconn консорциум MIH, который должен создавать «эталонные» платформы для сборки электромобилей и заниматься контрактным производством таких транспортных средств, сейчас возглавляет один из основателей китайской компании NIO Джек Чен (Jack Cheng), располагающий практическим опытом превращения стартапа в динамично развивающегося производителя электромобилей.

Ещё в ноябре прошлого года MIH представил платформу ProjectX, на базе которой Foxconn собирается создавать электромобили различных габаритов и назначения по заказу корпоративных клиентов из сегмента коммерческих грузоперевозок. В октябре этого года на выставке в Токио тайваньская компания собирается представить прототип трёхместного электромобиля для служб доставки товаров, а выпускать его в массовых количествах Foxconn рассчитывает начать через пару лет.

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Источник изображения: Foxconn

Не исключено, как признаётся Джек Чен в интервью Reuters, что сборка таких трёхместных машин стоимостью от $10 000 до $20 000 будет освоена на предприятии в Индии или Таиланде, которое Foxconn собирается построить либо самостоятельно, либо при поддержке кого-то из местных партнёров. К 2024 году подоспеет модель электромобиля с шестью посадочными местами, а в 2025 году MIH представит девятиместный электромобиль — видимо, подходящий по своим характеристикам для служб такси в странах Азии.