И проблем пока больше, чем поводов для оптимизма.

Компания AMD скоро опубликует официальную статистику за второй квартал этого года, а пока аналитики Susquehanna просто прогнозируют, на каких направлениях деятельности от этого разработчика процессоров и графических решений быстрого успеха ожидать не стоит. Во-первых, в прошлом квартале AMD могла выручить $5,3 млрд, как считают аналитики, а по итогам текущего вполне может увеличить соответствующую сумму до $5,8 млрд.

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Ожидания рынка в части успеха AMD на серверном направлении, по мнению авторов прогноза, слишком завышены. С точки зрения объёмов продаж центральных процессоров серверного назначения AMD ничуть не менее уязвима перед наблюдаемыми на рынке тенденциями, чем Intel. Ускорители вычислений MI300 начнут приносить AMD доход лишь ближе к концу текущего года. Даже компоненты для игровых консолей, которыми AMD снабжает Sony и Microsoft, по мнению представителей Susquehanna, не смогут оправдать ожиданий инвесторов в текущем полугодии.