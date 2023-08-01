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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В текущем квартале, как считают аналитики, AMD выручит около $5,8 млрд
И проблем пока больше, чем поводов для оптимизма.

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Компания AMD скоро опубликует официальную статистику за второй квартал этого года, а пока аналитики Susquehanna просто прогнозируют, на каких направлениях деятельности от этого разработчика процессоров и графических решений быстрого успеха ожидать не стоит. Во-первых, в прошлом квартале AMD могла выручить $5,3 млрд, как считают аналитики, а по итогам текущего вполне может увеличить соответствующую сумму до $5,8 млрд.

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Источник изображения: Dreamstime

Ожидания рынка в части успеха AMD на серверном направлении, по мнению авторов прогноза, слишком завышены. С точки зрения объёмов продаж центральных процессоров серверного назначения AMD ничуть не менее уязвима перед наблюдаемыми на рынке тенденциями, чем Intel. Ускорители вычислений MI300 начнут приносить AMD доход лишь ближе к концу текущего года. Даже компоненты для игровых консолей, которыми AMD снабжает Sony и Microsoft, по мнению представителей Susquehanna, не смогут оправдать ожиданий инвесторов в текущем полугодии.

#amd #аналитика #финансы
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