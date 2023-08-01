И оборудования для их производства.

По данным The Wall Street Journal, в первом полугодии импорт полупроводниковых компонентов в КНР сократился на 22%, а оборудования для их производства — на 23%. Если опираться на официальную статистику первых пяти месяцев этого года, до 40% снижения обеспечил Тайвань, а Южная Корея обеспечила до трети падения китайского импорта на этом направлении.

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Что характерно, Япония в то же время увеличила поставки чипов и оборудования в Китай, но после введения дополнительных ограничений в конце прошлого месяца говорить о дальнейшем прогрессе наверняка не придётся. Как отмечалось ранее, во втором квартале нидерландская ASML столкнулась с ростом выручки от поставок литографического оборудования в Китай на 27%, поскольку местные клиенты бросились закупать доступную им продукцию марки в ожидании дальнейшего ужесточения санкций.

Китайский производитель твердотельной памяти YMTC столкнулся с тем, что западные поставщики не отгружают ему уже оплаченные запчасти для оборудования, попавшего под санкции. При этом NVIDIA и Intel продолжают поставлять в Китай свои ускорители вычислений, пусть и подготовленные специальным образом с учётом действующих экспортных ограничений США. Представители американского бизнеса начали жаловаться властям страны о возможных негативных последствиях новых санкций для экономики США, но не факт, что расширения экспортных ограничений в отношении КНР удастся избежать.