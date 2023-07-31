DJI может серьёзно пострадать.

По информации Reuters, китайские власти решили начать неделю и завершить месяц объявлением о новых санкционных ограничениях в адрес США, которые вступят в силу с первого сентября этого года. Министерство торговли КНР запретит поставки в США некоторого оборудования, связанного с производством беспилотных летательных аппаратов, включая двигатели, лазеры, системы связи и средства борьбы с дронами. Ужесточение экспортного контроля осуществляется в целях обеспечения национальных интересов в сфере безопасности.

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Источник изображения: Reuters

Китайская компания DJI контролирует до половины американского рынка дронов гражданского назначения. В какой степени новые ограничения повлияют на её бизнес в этом регионе, пока не уточняется. В апреле этого года представители китайского министерства назвали беспочвенными обвинения американских и европейских СМИ в поставках беспилотных летательных аппаратов для нужд российских войск в зоне проведения СВО. Такие обвинения в КНР признали клеветой, пообещав усилить контроль за экспортом беспилотных летательных аппаратов. По всей видимости, с точки зрения китайских чиновников, усиливать его нужно именно на американском направлении.