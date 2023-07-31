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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США и Япония попытаются уговорить TSMC локализовать упаковку чипов для ускорителей вычислений
Импортозамещать, так импортозамещать!

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Как сообщает DigiTimes, власти Японии и США не готовы довольствоваться перспективой появления на своей территории достаточно современных предприятий TSMC по обработке кремниевых пластин, а потому готовятся склонить компанию к развитию локальной инфраструктуры по упаковке и тестированию чипов, в особенности — с применением передовой компоновки CoWoS, которая используется ускорителями вычислений в сегменте систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: DigiTimes

На территории Тайваня компания TSMC свои мощности по упаковке чипов к концу следующего года намеревается удвоить, а из общей суммы капитальных затрат намеревается направлять на соответствующие нужды до 10% бюджета. Впрочем, план расходов на следующий год уже утверждён, и он наверняка покроет расширение упаковочных линий только на Тайване, поэтому все зарубежные инициативы такого характера придётся финансировать преимущественно за счёт субсидий местных властей.

#полупроводники #литографическое производство #сша #tsmc #япония
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В отличие от предприятий в США и Германии, японское TSMC изначально хотела построить сама
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