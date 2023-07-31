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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В отличие от предприятий в США и Германии, японское TSMC изначально хотела построить сама
У неё имеются вполне конкретные интересы в Стране восходящего солнца.

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Необычайно объёмный и неожиданно бесплатный материал на страницах DigiTimes сегодня поведал об истинных мотивах компании TSMC, которая взялась построить совместное предприятие по выпуску чипов на западе Японии в сжатые сроки и без долгих переговоров по поводу величины правительственных субсидий, как это происходит в США и Европе. Уже в декабре следующего года первый из заводов совместного предприятия JASM (TSMC, Sony и Denso) начнёт выдавать серийную продукцию, выпускаемую по спектру технологий от 12 до 28 нм.

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Источник изображения: DigiTimes

Как поясняют источники, в Японию TSMC двинулась осознанно и по собственному желанию, тогда как построить предприятия в США и Германии её уговаривают местные власти. Мотивом углубления кооперации с японскими партнёрами является получение доступа к оборудованию местного производства и материалам, необходимым при производстве чипов. По оборудованию Япония занимает второе место после США с долей рынка 31%, а по материалам лидирует с долей 48% и большим отрывом от ближайших конкурентов. Для дальнейшего развития бизнеса TSMC просто необходимо сближение с японскими поставщиками. Ну, а японская экономика выигрывает от появления локального предприятия TSMC с точки зрения снижения зависимости от импорта полупроводниковых компонентов. Кстати, даже при наличии собственной мотивации по реализации проекта, TSMC всё равно не останется внакладе, поскольку японские власти примерно 50% её затрат на строительство предприятия покроют за счёт субсидий.

#полупроводники #сша #tsmc #япония #германия #субсидии
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