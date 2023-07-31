Длившееся пять лет следствие признало её виновной в непредумышленном убийстве.

В марте 2018 года на территории штата Аризона произошло первое в истории ДТП, в ходе которого прототип автоматически управляемого автомобиля Uber совершил наезд на пешехода. Переходившая в неположенном и плохо освещаемом месте дорогу бездомная женщина с велосипедом попала под колёса прототипа на основе Volvo XC90, позже она скончалась от полученных травм. По информации агентства Reuters, только недавно завершилось слушание уголовного дела, обвиняемой по которому выступала испытатель, сидевшая в тот день за рулём злосчастного прототипа Uber и упустившая возможность применить торможение по сигналу бортовой электроники.

реклама

Источник изображения: ABC News

Напомним, как установило следствие, сидевшая за рулём Рафаэла Васкес (Rafaela Vasquez), получила сигнал о необходимости торможения от обнаружившей препятствие на пути следования машины автоматики Uber за 1,3 секунды от столкновения, а непосредственно сомнительный объект был обнаружен бортовой электроникой где-то за шесть секунд до наезда на пешехода. Компьютер был настроен таким образом, что конечное воздействие на тормозные механизмы должен был предпринимать человек по сигналу системы, машина не имела возможности остановиться самостоятельно.

В ход следствия выяснилось, что Васкес в нарушение должностных инструкций на протяжении почти сорока минут смотрела на своём смартфоне трансляцию шоу вокальных талантов, не уделяя должного внимания дорожной обстановке. Она не смогла вовремя остановить автомобиль при угрозе столкновения, начала менять траекторию за полсекунды до наезда на пешехода, а торможение применила уже после столкновения с погибшей позже жертвой. В 2020 году Рафаэле Васкес было выдвинуто обвинение в убийстве по неосторожности, а на прошлой неделе суд признал её виновной и приговорил к трём годам условного наказания. Кстати, компания Uber к настоящему времени прекратила свои разработки в области автопилота, продав профильный бизнес компании Aurora за $4 млрд в 2020 году.