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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские поставщики подберутся к рынку тяговых батарей США через Южную Корею
Так можно получить американские субсидии.

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Ford Motor намеревается производить в США тяговые аккумуляторы с использованием технологий CATL, но участие самого китайского производителя в этом бизнесе тем и ограничится, поскольку более явная кооперация компаний рискует навлечь раздражение властей США. Тем временем, как поясняет Bloomberg, китайские поставщики сырья для тяговых батарей начинают пускать корни на южнокорейской территории, чтобы в дальнейшем получить выход на рынки Европы и США.

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Источник изображения: BYD

В последнем случае расчёт делается на возможность участия выпущенных в Южной Корее батарей в программе субсидирования США, поскольку между двумя странами существует соглашение о свободной торговле. За последние четыре месяца китайские и корейские компании заключили контрактов на совместное строительство предприятий в Южной Корее на сумму $4 млрд, и соответствующие проекты охватывают не менее пяти предприятий, которые будут выпускать тяговые аккумуляторы или сырьё для них.

Для корейских компаний такое сотрудничество с китайцами выгодно тем, что локализация производства сырья в известной степени снижает геополитические риски, а взаимодействие с лидирующими китайскими поставщиками позволяет перенимать их передовой опыт. Сейчас китайские компании занимают ведущие позиции на мировом рынке в сфере производства не только готовых аккумуляторных ячеек, но и разного рода компонентов и сырья для них.

#сша #китай #электромобили #южная корея #тяговые аккумуляторы
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