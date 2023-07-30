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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel увеличила капитальные затраты в минувшем полугодии до $13,3 млрд
Год назад они составляли $12 млрд.

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Необходимость сократить общие расходы на $3 млрд по итогам года не толкает Intel на снижение капитальных затрат, как позволяет судить отчёт по форме 10-Q, опубликованный в конце уходящей недели на сайте компании. Напротив, по итогам минувшего полугодия капитальные затраты Intel выросли с $11,8 до $13,3 млрд, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года. Это вполне объяснимо, ведь компания взяла на себя обязательства по строительству новых предприятий, и активное участие региональных властей и сторонних инвесторов в финансировании этих проектов не означает, что самой Intel в эту сферу ничего вкладывать не придётся. План руководства подразумевает, что не менее 30% профильных расходов на строительство новых предприятий компания будет покрывать за свой счёт.

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Источник изображения: Intel

К слову, денежный поток от операций Intel по итогам первого полугодия сократился с $6,7 до $1 млрд — очевидно, свободных оборотных средств у компании не так много. Зато одной из статей экономии стало сокращение дивидендов. С начала этого года акционерам было выплачено $2 млрд дивидендов, что в полтора раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники
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