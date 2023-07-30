Его покупают другие контрактные производители чипов.

Первоначально руководство Intel четырёхкратный рост выручки на направлении контрактного производства чипов по итогам второго квартала пыталось объяснить ростом спроса на её услуги по упаковке чипов, которыми пользуются даже некоторые крупные конкуренты. В отчёте по форме 10-Q содержатся и другие сведения, касающиеся контрактной деятельности Intel в сфере производства чипов.

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Источник изображения: Intel

Как поясняется в документации Intel, среди контрактных клиентов компании имеются традиционные разработчики компонентов, у которых нет собственных производственных мощностей, представители «облачного» сегмента, производители автокомпонентов, а также компании из оборонной и аэрокосмической сферы. Intel также снабжает сторонних производителей чипов оборудованием для изготовления фотомасок. Профильное подразделение компании недавно получило стороннюю инвестицию в размере 20% от условной капитализации, оцениваемой в $4,3 млрд. Всё это позволяет говорить о том, что свой контрактный бизнес Intel развивает не только в ключе производства чипов, но и за счёт реализации оборудования для фотомасок и услуг по упаковке компонентов.