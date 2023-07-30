Но это не помешало получить операционную прибыль в размере $1,6 млрд.

По итогам первого полугодия компания Intel, как гласит отчёт по форме 10-Q, получила операционную прибыль в размере $1,6 млрд, что более чем в два раза меньше полученных годом ранее $3,6 млрд. Анализ структуры операционной прибыли компании за первые шесть месяцев текущего года показывает, что снижение доходов Intel на направлении ноутбуков и настольных систем достигло $2,86 млрд.

реклама

Источник изображения: Intel

Во втором квартале в отдельности сегмент ноутбуков сократил операционную прибыль компании на $585 млн, а вот в настольном сегменте динамика была положительной, хоть и не очень большой по абсолютному значению суммы — $148 млн. Во втором квартале норма операционной прибыли Intel составила 15%, тогда как по итогам первого полугодия в целом она не превышала 12%. Во втором квартале одни только меры по снижению затрат и реализации накопленных товарных резервов принесли Intel $830 млн в совокупности.