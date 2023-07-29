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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки серверных компонентов Intel сократились на треть
Но средняя цена реализации выросла на 17%.

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Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q позволил лучше понять, как именно изменялась выручка компании в серверном сегменте, где она реализует не только центральные процессоры, но и ускорители вычислений, а также программируемые матрицы FPGA. Как стало известно вчера, квартальная выручка Intel в серверном сегменте снизилась на 15% до $4 млрд. При этом компания отметила рост средней цены реализации серверных компонентов на 3% последовательно и на 16% в годовом сравнении, в основном за счёт роста спроса на серверные процессоры с большим количеством ядер. Правда, на восстановление спроса на свои процессоры Xeon компания в целом не рассчитывает до четвёртого квартала этого года.

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Источник изображения: Intel

В квартальном отчёте Intel также отмечается, что выросла выручка компании от реализации программируемых матриц FPGA. Если же говорить о динамике поставок серверных компонентов Intel в натуральном выражении, то она во втором квартале снизилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как справедливо ожидают аналитики, в ближайшие месяцы клиенты Intel будут больше денег тратить на покупку ускорителей вычислений AMD и NVIDIA, а потому процессоры Xeon вряд ли будут пользоваться достойным спросом.

#intel #аналитика #финансы #процессоры #серверы #intel xeon
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