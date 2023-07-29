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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По мнению аналитиков Citi, компания Intel зря пытается закрепиться в сегменте дискретной графики и контрактного производства чипов
Лучше бы найти более перспективное применение этим ресурсам.

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В новой структуре отчётности Intel достижения и неудачи бизнеса по выпуску дискретных графических решений (AXG) с первого квартала этого года не обособляются, соответствующие результаты «спрятаны» в отчётности клиентского и серверного сегментов. По этой причине сложно судить, насколько в этом году Intel продвинулась на этом направлении деятельности.

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Источник изображения: CNBC

Аналитики Citi вообще считают, что Intel напрасно пытается добиться успеха в сегменте графики и контрактных услуг по производству чипов, эти усилия просто отнимают ценные ресурсы. Как справедливо было подмечено самим руководством Intel, в ближайшей перспективе от смещения приоритетов на GPU в сегменте искусственного интеллекта будет страдать бизнес Intel, поскольку клиенты предпочтут тратить деньги на покупку ускорителей NVIDIA и AMD, а не центральных процессоров Intel.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники
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