Но средняя цена реализации в настольном сегменте выросла сразу на 16%.

Возможно, эта июльская суббота была бы традиционно скучной для ценителей новостей из полупроводниковой сферы, но компания Intel вслед за своей презентацией вчера успела опубликовать квартальный отчёт по форме 10-Q, который даёт более подробное представление о динамике изменения финансовых показателей компании во втором квартале текущего года. Выручка от реализации компонентов для ноутбуков в годовом сравнении сократилась почти на 18% до $3,9 млрд, а всего на клиентском направлении компания выручила $6,8 млрд против $7,7 млрд годом ранее.

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Источник изображения: Intel

В количественном выражении поставки компонентов для ноутбуков сократились на 13%, средняя цена реализации опустилась на 5% из-за роста спроса на более дешёвые процессоры предыдущих поколений и бюджетные процессоры для образовательного сегмента, который демонстрировал оживление спроса в минувшем квартале.

В настольном сегменте выручка Intel даже выросла с $2,3 до $2,4 млрд по сравнению со вторым кварталом прошлого года, но объёмы поставок компонентов сократились на 11%, а средняя цена смогла вырасти на 16%, благодаря спросу со стороны корпоративного сектора и росту интереса к покупке игровых конфигураций в клиентском сегменте. Кстати, положительная динамика средней цены реализации настольных компонентов характерна и для всего первого полугодия, поскольку данный показатель вырос на 10% благодаря всё тем же факторам.