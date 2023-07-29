Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel не уверен, будет ли продлён срок рассмотрения сделки с Tower Semiconductor
Пятнадцатого августа он истекает.

реклама

Пятнадцатого августа истекает официально установленный срок рассмотрения сделки Intel по покупке активов израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor за $5,4 млрд. Последнее слово в этом вопросе осталось за китайскими регуляторами, и даже два визита генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) за прошедшее с начала года время в Китай не смогли ускорить процесс согласования. Если к 15 августа китайские власти не дадут своё «добро», то Intel будет вынуждена отказаться от своих намерений и выплатить израильской компании неустойку в размере $353 млн.

Впрочем, как поясняет CNBC, существует ещё одна альтернатива. Формально, Intel может запросить продление сроков рассмотрения этой сделки. Гелсингер в интервью американскому телеканалу отказался прямо отвечать на готовность сделать такой запрос, добавив лишь, что Intel продолжает делать всё возможное, чтобы получить одобрение китайских антимонопольщиков к 15 августа.

реклама

Источник изображения: Intel

Глава Intel также заявил, что собственный контрактный бизнес компании не зависит от итогов сделки с Tower Semiconductor, и будет развиваться даже в случае неудачи на этом направлении. Принято считать, что покупка Tower Semiconductor для Intel была важна не в контексте доступа к технологиям израильского конкурента, а с точки зрения доступа к клиентской базе и получения опыта работы с контрактными клиентами.

#intel #полупроводники #сделка #пэт гелсингер #tower semiconductor
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

По мнению аналитиков Citi, компания Intel зря пытается закрепиться в сегменте дискретной графики и контрактного производства чипов
Intel во втором квартале сократила поставки мобильных процессоров на 13%, настольных — на 11%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
69
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
17
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
3
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
2
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
3
Объединенные Арабские Эмираты вырываются вперед в борьбе с засухой
2
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
2
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
15

Сейчас обсуждают

Сергей Викторович
08:24
Я тут, с частичным переездом, на пару месяцев перешёл с RTX 2070 на встройку Celeron J4125 в ноутбуке и нашел в этом некоторое удовольствие. Будучи существенно ограниченным в игровых возможностях, на...
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
&lt;TopUpdate&gt;
08:13
там 1мм в длине круглый червь. какую рыбу хочешь на неё поймать?
Ученые разморозили и оживили круглого червя, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири
Джон Ренбо
08:07
Настоящий барыга и коррупционер, через связи продает
Чтобы купить чипы ИИ H100 и A100 в Китае, нужно отдать до $70 000 и иметь связи с Дженсеном Хуангом
Сергей Ащев
08:02
Ждём для B550
Сотрудничество GIGABYTE и HWiNFO: точность программы повышена, появились новые возможности
Offtop2006
08:00
Не боевой, а бронебойный экспортный, с использованием компонентов иностранного производства.
"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
Владимир Г
08:00
Северная корея заинтересованая в покупке Чехмахов
Нигерия может купить российский истребитель 5-го поколения Checkmate
Александр Коротков
07:57
Ни разу не замечал медленности .4 года играл на rx580а сейчас у меня rx7900xtx доволен. Греется слабо .даже до 40 градусов не доходила в крутых играх .сбоев нету.от сюда вопрос .почему автор данной ст...
Почему видеокарты AMD дорогие и медленные – стоить ли вообще покупать видеокарты от Лизы Су
Lexagon
07:55
С этим никто не спорит, и исходная формулировка никак этому не противоречит.
Huawei начнёт получать от SMIC выпускаемые по 7-нм технологии чипы до конца текущего года
kitava
07:54
В Работино не могут зайти а это только первая линия обороны. Сил атаковать осталось недели на 2. Развивать успех уже нечем. Максимум ВСУ сейчас это потеснить на временском выступе или зайти с огромным...
Кирилл Буданов утверждает, что ВСУ скоро зайдут в Крым
Юрий Шаповалов
07:50
Автор прав - "...как повезёт..."
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем