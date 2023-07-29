Пятнадцатого августа он истекает.

Пятнадцатого августа истекает официально установленный срок рассмотрения сделки Intel по покупке активов израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor за $5,4 млрд. Последнее слово в этом вопросе осталось за китайскими регуляторами, и даже два визита генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) за прошедшее с начала года время в Китай не смогли ускорить процесс согласования. Если к 15 августа китайские власти не дадут своё «добро», то Intel будет вынуждена отказаться от своих намерений и выплатить израильской компании неустойку в размере $353 млн.

Впрочем, как поясняет CNBC, существует ещё одна альтернатива. Формально, Intel может запросить продление сроков рассмотрения этой сделки. Гелсингер в интервью американскому телеканалу отказался прямо отвечать на готовность сделать такой запрос, добавив лишь, что Intel продолжает делать всё возможное, чтобы получить одобрение китайских антимонопольщиков к 15 августа.

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Источник изображения: Intel

Глава Intel также заявил, что собственный контрактный бизнес компании не зависит от итогов сделки с Tower Semiconductor, и будет развиваться даже в случае неудачи на этом направлении. Принято считать, что покупка Tower Semiconductor для Intel была важна не в контексте доступа к технологиям израильского конкурента, а с точки зрения доступа к клиентской базе и получения опыта работы с контрактными клиентами.