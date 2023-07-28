Похоже, она уже помогает TSMC в этой сфере.

На квартальной конференции Intel стало известно, что четырёхкратный рост выручки на контрактном направлении был во многом обусловлен высоким спросом сторонних производителей компонентов на услуги компании по тестированию и упаковке чипов. Intel и в дальнейшем собирается расширять этот новый для себя сегмент рынка, поскольку понимает, что отрасль сейчас движется в сторону сложной пространственной интеграции компонентов.

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Источник изображения: Intel

Intel будет предлагать клиентам возможность упаковки разнородных чипов, включая свои собственные. Компания даже готова дополнять мощности по тестированию и упаковке чипов своих конкурентов, под которыми наверняка подразумевается TSMC. По крайней мере, в краткосрочной перспективе Intel не будет отказываться от возможности тестировать и упаковывать чипы, изготовленные сторонними контрактными производителями.