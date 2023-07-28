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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel рассчитывает на оживление рынка ПК в ближайшие месяцы
В том числе и за счёт интереса к системам искусственного интеллекта.

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Не очень утешительные итоги второго квартала не заставили Intel утратить веру в потенциал рынка ПК, от которого её выручка пока что зависит более чем на 50%. Во-первых, генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что во втором квартале была проделана серьёзная работа по сокращению складских запасов, и в текущем полугодии рынок ПК может вернуться к росту.

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Источник изображения: Intel

Во-вторых, глава Intel убеждён, что ёмкость рынка ПК в следующие годы сохранится на уровнях выше тех, что наблюдались до начала пандемии. В-третьих, руководство Intel верит в потенциал собственных процессоров с точки зрения экспансии систем искусственного интеллекта. Вводя специализированные блоки ускорения в состав процессоров и обеспечивая поддержку новых наборов команд, Intel рассчитывает обеспечить свои клиентские процессоры хорошим инструментарием для работы с локальным ускорением систем ИИ. В дальнейшем Intel готова будет буквально «встраивать ИИ во все продукты», а потому и рассчитывает на возвращение спроса на свои серверные центральные процессоры, которые пока не так востребованы из-за стремления клиентов тратить все деньги на ускорители ИИ конкурентов. Впрочем, свои ускорители Gaudi компания тоже намеревается успешно продвигать в этом сегменте, и уже в следующем году рассчитывает выручить на рынке систем ИИ не менее $1 млрд в совокупности.

#intel #аналитика #искусственный интеллект #meteor lake #компьютерный рынок
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