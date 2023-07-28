Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава TSMC заверил соотечественников, что компания глубоко пустила корни на Тайване
Это произошло на фоне открытия нового исследовательского центра на острове.

реклама

Активность TSMC по расширению своего присутствия за пределами Тайваня начала настораживать местных жителей, поскольку у некоторых у них появилось ощущение, что лидер мирового рынка контрактных услуг по выпуску чипов собирается перенести предприятия с острова, опасаясь обострения геополитической ситуации. По информации Reuters, на церемонии открытия нового крупного исследовательского центра на Тайване глава компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) вынужден был в очередной раз выступить с заверениями общественности в лояльности TSMC по отношению к своей исторической родине.

реклама

Источник изображения: Reuters

Генеральный директор TSMC буквально заявил, что компания «пустила на Тайване глубокие корни», поэтому переживать по поводу «бегства» производителя с острова не следует. Напомним, в штате Аризона TSMC собирается построить два предприятия по производству чипов общей стоимостью $40 млрд, на территории Японии она строит предприятие совместно с Sony и Denso, а в Германии может появиться предприятие TSMC, обслуживающее интересы местных автопроизводителей. Все эти проекты предусматривают серьёзное субсидирование со стороны местных властей.

#полупроводники #tsmc #тайвань
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти США судорожно ищут пути поставок галлия в свете введения китайских санкций
Министр торговли США дала понять, что американские компании в результате санкций лишатся части выручки
Samsung попытается внедрить трёхмерную структуру транзисторов в рамках будущих техпроцессов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
21
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
22
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
20
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
Против кого Турция наращивает свой военно-промышленный потенциал
3
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
3
Объединенные Арабские Эмираты вырываются вперед в борьбе с засухой
2
Международный оверклокерский турнир HWBOT Team Cup 2023 - какое железо разгоняем в этом году
6
Как ЧВК Вагнер и добровольцы из России отправлялись воевать на Украину в начале конфликта
1

Сейчас обсуждают

Имя
09:49
и как это поможет?
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Dushm@n
09:46
Забавно сравнение со старой 6800ХТ от самой АМД, их довольно дешево распродавали, а цена новой карты 650$ без налогов, дороже, чем у 6900ХТ и 6950ХТ.
AMD официально представила Radeon RX 7900 GRE — конкурентка для RTX 4070 за $649
Den41k
09:42
Nvidia тоже вначале только топы и по убывающей, как и Интел с процессорами, сначала топы потом МИД и Лоу. Производим чипы, выбираем хорошие а с дефектами откладывпем, запускаем продажи дорогих моделей...
AMD официально представила Radeon RX 7900 GRE — конкурентка для RTX 4070 за $649
kurar73
09:40
европа уже давно 51 штат сша
Почему французы не доверяют Макрону и против его политики
Глеб Егорушкин
09:39
Жириновского послушай адекватный человек....не нравится чемодан-вокзал-нах...
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
Victor Konovalov
09:38
мне не нужны никакие доказательства существования инопланетян - летающие тарелки у меня за окном уже полгода летают в небе - я и другие люди тоже видели их
Конгресс заслушал доклад разведчика США, заявившего о существовании инопланетян
Гоогле Гооглев
09:37
Уж лучше 5600г, купить
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Alex TOPMAN
09:36
Жрут вообще-то именно тролли, а не тот, кто их кормит. ;)
Семь версий драйверов для видеокарты Intel, или ответ господам под никами Пузо, SVG4K и Neodimm
Leosin
09:35
Разлетаются данные затычки в большинстве своём для офисных ПК, ибо ЦП с графическим ядром становятся всё дороже и дороже, а так же наблюдается их дефицит. В некоторых случаях проще собрать системник с...
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Alex TOPMAN
09:34
Эпичное вступление на тему "опять в интернете кто-то не прав" и мощный предметный раз... нос. Что ж, пусть хотя бы такое "на главной". А то, там пора уже события СВО оверклочить...
Семь версий драйверов для видеокарты Intel, или ответ господам под никами Пузо, SVG4K и Neodimm
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем