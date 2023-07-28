Это произошло на фоне открытия нового исследовательского центра на острове.

Активность TSMC по расширению своего присутствия за пределами Тайваня начала настораживать местных жителей, поскольку у некоторых у них появилось ощущение, что лидер мирового рынка контрактных услуг по выпуску чипов собирается перенести предприятия с острова, опасаясь обострения геополитической ситуации. По информации Reuters, на церемонии открытия нового крупного исследовательского центра на Тайване глава компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) вынужден был в очередной раз выступить с заверениями общественности в лояльности TSMC по отношению к своей исторической родине.

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Источник изображения: Reuters

Генеральный директор TSMC буквально заявил, что компания «пустила на Тайване глубокие корни», поэтому переживать по поводу «бегства» производителя с острова не следует. Напомним, в штате Аризона TSMC собирается построить два предприятия по производству чипов общей стоимостью $40 млрд, на территории Японии она строит предприятие совместно с Sony и Denso, а в Германии может появиться предприятие TSMC, обслуживающее интересы местных автопроизводителей. Все эти проекты предусматривают серьёзное субсидирование со стороны местных властей.