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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
После двух подряд убыточных кварталов Intel удалось вернуться к прибыли, но пришлось сократить выручку
Акции компании выросли на 8%.

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Сегмент ПК более чем на 50% определял совокупную выручку Intel в минувшем квартале, поэтому аналитики с нетерпением ждали публикации официальной отчётности, поскольку она позволила бы получить представление о положении дел на этом рынке. Как сообщается в официальном пресс-релизе, Intel в прошлом квартале сократила выручку на 15% до $12,9 млрд, если сравнивать с результатом годичной давности, но такой итог оказался лучше ожиданий инвесторов. Более того, и в текущем квартале Intel ожидает выручить больше ($13,4 млрд), чем ожидали аналитики. Всё это привело к тому, что курс акций Intel вырос сразу на 8% после закрытия основной торговой сессии в США.

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Источник изображения: Intel

Во-вторых, после двух подряд убыточных кварталов Intel наконец-то вышла на чистую прибыль в размере $1,5 млрд. Непосредственно в сегменте ПК выручка компании в годовом сравнении снизилась на 12% до $6,8 млрд, но операционная прибыль выросла на 19% до $1 млрд. Складские запасы участников рынка в этом сегменте, по словам генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), почти нормализовались, и клиенты возобновили закупку продукции Intel.

Источник изображения: Intel

В серверном сегменте выручка Intel сократилась на 15% до $4 млрд — не в последнюю очередь из-за усилившейся конкуренции, как признают в компании. Фактически, по итогам квартала Intel удвоила свои операционные убытки до $200 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С другой стороны, доля Intel в сегменте серверных процессоров осталась стабильной, а среднюю цену реализации даже удалось повысить на 3% последовательно и сразу на 17% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Компания вот-вот поставит миллионный экземпляр процессора Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids. Их преемники Emerald Rapids, выпускаемые по технологии Intel 7, кстати, выйдут в следующем квартале.

Дочерняя компания Mobileye за год потеряла в выручке всего лишь 1%, а контрактное подразделение Intel нарастило выручку сразу в четыре раза до $232 млн, но в компании объясняют это преимущественно увеличением количества заказов на услуги по сложной пространственной упаковке чипов, а не собственно обработку кремниевых пластин. В целом, компания полна решимости освоить выпуск чипов по технологии Intel 18A к концу 2024 года, выйти на массовые поставки в 2025 году, и тем самым номинально вернуть себе технологическое лидерство в сфере литографии.

#intel #аналитика #финансы
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