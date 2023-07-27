Центральные процессоры марки будут пользоваться меньшей популярностью.

Прежде чем завтра корпорация Intel отчитается о результатах деятельности за второй квартал, некоторые отраслевые аналитики решили поделиться своими соображениями по поводу приспособленности процессорного гиганта к нынешним реалиям. Как считают эксперты Susquehanna, текущий ассортимент предложений Intel для систем искусственного интеллекта не позволяет рассчитывать на рост профильной выручки. Напротив, поскольку клиенты в сфере искусственного интеллекта сосредотачивают свои ресурсы на закупках ускорителей типа GPU, денег на центральные процессоры в условиях ограниченности бюджетов они готовы тратить всё меньше.

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Источник изображения: Bloomberg

По мнению аналитиков, в прошлом квартале выручка Intel составила $12,1 млрд, а в текущем она вырастет до $13,2 млрд. Фактически, как считают представители Susquehanna, у Intel проблемы с конкурентоспособностью в серверном сегменте могут сохраняться на протяжении ближайших нескольких лет. Клиенты станут меньше покупать центральные процессоры в условиях, когда нужно больше денег тратить на специализированные ускорители, которые сама Intel пока предлагает в ограниченном ассортименте.