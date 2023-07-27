С этим придётся смириться ради призрачной национальной безопасности.

Факт подготовки властями США новых экспортных ограничений, которые призваны сдерживать технологическое развитие Китая, не является секретом. Если верить Reuters, то министерство торговли США не питает иллюзий по поводу последствий введения новых антикитайских санкций для американских компаний, но считает возможные потери нужными ради обеспечения национальной безопасности.

реклама

Источник изображения: Reuters

Поиск компромисса в этой сфере ведётся с представителями американского бизнеса, как дала понять министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo). При этом всё не должно сложиться так, что одни американские компании лишатся части выручки, а китайские производители при этом смогут получить необходимую продукцию в других странах или у других американских компаний. Потери в выручке для компаний из США будут неизбежными, но в министерстве считают, что оно того будет стоить с точки зрения обеспечения национальной безопасности. При этом чиновница отрицает, что санкции США призваны замедлить общее развитие экономики КНР или лишить местных покупателей доступа к товарам потребительского класса. Новые ограничения, по её словам, будут введены, как только власти США будут уверены в их готовности и справедливости.