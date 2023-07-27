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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei начнёт получать от SMIC выпускаемые по 7-нм технологии чипы до конца текущего года
Но уровень брака будет довольно высоким. Дают осечку, примерно пятьдесят на пятьдесят.

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Как удалось выяснить Nikkei Asian Review по собственным каналам, китайский гигант Huawei Technologies рассчитывает наладить выпуск мобильных чипов собственной разработки с поддержкой сетей 5G до конца текущего года, привлекая для этого технологические возможности китайского контрактного производителя SMIC. Обе компании уже не первый год находятся под санкциями США, в результате которых первая лишилась доступа к конвейеру тайваньской TSMC с её передовыми техпроцессами.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

SMIC в силу существования тех же экспортных ограничений США в сфере литографии не может похвастать технологическим паритетом с большинством зарубежных конкурентов, но эквивалент 7-нм техпроцесса освоить успела. Он-то и будет использоваться для выпуска мобильных процессоров Huawei с поддержкой сетей 5G в этом году. Впрочем, мобильные устройства на основе данных процессоров на рынок попадут на ранее следующего года, поэтому судить об их потребительских качествах придётся тогда же. По неофициальным оценкам, SMIC пока способна обеспечить не менее 50% брака при производстве 7-нм чипов, поэтому коммерческий успех данного сотрудничества будет зависеть от дальнейшего прогресса данного контрактного производителя.

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