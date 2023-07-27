Конечно же, HBM3, и автор не отстал от жизни.

Ещё в начале месяца отраслевые аналитики предрекали получение компанией Samsung Electronics сильнейшего снижения прибыли за 14 лет по итогам второго квартала, но реальность оказалась чуть лучше, поскольку чистая прибыль производителя памяти, как отмечает Bloomberg, снизилась до $1,2 млрд на 86% вместо ожидавшихся 95%. Впрочем, за первые полгода компания всё равно понесла убытки в полупроводниковом секторе в размере $7 млрд, так что простым этот период для неё не был.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Южнокорейский гигант занимается различными видами деятельности, и в совокупности это позволило ему сократить выручку на 22% до по-прежнему солидных в абсолютном измерении $47,2 млрд. В мобильном подразделении прибыль выросла на 16%, хотя выручка на этом направлении сократилась на 20% по сравнению с первым кварталом текущего года. Выручка от реализации микросхем памяти сократилась на 57% до $7 млрд, но в дальнейшем компания рассчитывает на рост спроса в этом сегменте. Этому будут способствовать как истощение складских запасов продукции на стороне клиентов, так и высокий интерес к компонентам для систем искусственного интеллекта.

В данном случае Samsung будет активнее переводить на новые техпроцессы производство своих микросхем памяти типа DDR5 высокой ёмкости, а мощности по выпуску HBM3 к концу следующего года рассчитывает удвоить. Кроме того, контрактное подразделение Samsung собирается освоить услуги по упаковке чипов, использующих микросхемы HBM на общей с ними подложке. Это позволит перетянуть на себя часть выручки, которую TSMC получает за аналогичные услуги.