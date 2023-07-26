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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На выпуск 1 млн электромобилей у Nissan ушло двенадцать лет
А Tesla собирается только в этом выпустить 1,8 млн электромобилей.

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Более двенадцати лет назад, как напоминает Electrek, японская компания Nissan Motor начала массово выпускать электромобиль Leaf, который вскоре после этого смог некоторое время удерживать статус самого распространённого на планете, пока к 2020 году Tesla Model 3 не обошла его в этом списке. К 2022 году Tesla Model 3 удалось обойти Nissan Leaf по объёмам продаж в годовом выражении.

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Источник изображения: Nissan Motor

Только на этой неделе, как отмечает источник, компания Nissan Motor смогла заявить о реализации своего миллионного электромобиля. Кстати, тираж именно хэтчбека Leaf за всё время его присутствия на рынке к настоящему моменту превысил 650 000 электромобилей, но Nissan предлагает и другие модели на электротяге, включая новейший кроссовер Ariya, поэтому совокупный тираж и смог превысить важную отметку в 1 млн штук. В первой половине этого года Ariya начал обгонять по объёмам продаж своего заслуженного сородича Leaf.

Тем временем, Tesla только за первое полугодие отгрузила более 888 тысяч электромобилей, а по итогам всего текущего года рассчитывает реализовать около 1,8 млн штук. Компания Nissan планирует к 2030 году вывести на рынок 19 новых моделей электромобилей. К 2028 году будет налажен выпуск твердотельных аккумуляторов, которые увеличат плотность хранения заряда в два раза по сравнению с существующими.

#аналитика #электромобили #nissan
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