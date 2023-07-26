А Tesla собирается только в этом выпустить 1,8 млн электромобилей.

Более двенадцати лет назад, как напоминает Electrek, японская компания Nissan Motor начала массово выпускать электромобиль Leaf, который вскоре после этого смог некоторое время удерживать статус самого распространённого на планете, пока к 2020 году Tesla Model 3 не обошла его в этом списке. К 2022 году Tesla Model 3 удалось обойти Nissan Leaf по объёмам продаж в годовом выражении.

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Источник изображения: Nissan Motor

Только на этой неделе, как отмечает источник, компания Nissan Motor смогла заявить о реализации своего миллионного электромобиля. Кстати, тираж именно хэтчбека Leaf за всё время его присутствия на рынке к настоящему моменту превысил 650 000 электромобилей, но Nissan предлагает и другие модели на электротяге, включая новейший кроссовер Ariya, поэтому совокупный тираж и смог превысить важную отметку в 1 млн штук. В первой половине этого года Ariya начал обгонять по объёмам продаж своего заслуженного сородича Leaf.

Тем временем, Tesla только за первое полугодие отгрузила более 888 тысяч электромобилей, а по итогам всего текущего года рассчитывает реализовать около 1,8 млн штук. Компания Nissan планирует к 2030 году вывести на рынок 19 новых моделей электромобилей. К 2028 году будет налажен выпуск твердотельных аккумуляторов, которые увеличат плотность хранения заряда в два раза по сравнению с существующими.