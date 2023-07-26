А потому не собирается снижать капитальные затраты в этом году.

Агентство Reuters сообщает, что тайваньский контрактный производитель полупроводниковых компонентов UMC во втором квартале столкнулся со снижением выручки на 21,9% до $1,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но последовательно она выросла на 3,8%. По словам руководства компании, в минувшем квартале фрагментарно наблюдалось оживление спроса на полупроводниковые компоненты, но в текущем квартале неопределённость сохранится из-за наличия существенных складских запасов продукции.

реклама

Источник изображения: Reuters

При этом UMC отмечает рост интереса клиентов к сегменту систем искусственного интеллекта, а потому рассчитывает предложить им услуги по тестированию и упаковке чипов с использованием многокристальной компоновки и общей кремниевой подложки. TSMC подобные услуги своим клиентам уже оказывает, и спрос заметно превышает её производственные возможности. По всей видимости, UMC старается соответствовать требованиям времени и в этой сфере.

В количественном выражении объёмы обработки кремниевых пластин во втором квартале не изменились по сравнению с первым, но степень загрузки конвейера немного выросла с 70 до 71%. Это позволяет компании рассчитывать на оптимизацию расходов и увеличение нормы прибыли. Снижать программу капитальных расходов на этот год в UMC не готовы, под соответствующие нужды по-прежнему заложено $3 млрд против прошлогодних $2,7 млрд.