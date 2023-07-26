Люди — не доллары, их неограниченно печатать не получается.

Агентство Bloomberg обратило внимание на прогнозы отраслевой ассоциации SIA, которая предупредила о назревающем серьёзном кадровом голоде в полупроводниковой отрасли США. Если ориентироваться на стремление участников рынка увеличить обороты мирового рынка полупроводниковых компонентов с $550 млрд в 2020 году до $1 трлн в 2030 году, то к концу периода прогнозирования только в США будет создано 115 000 новых рабочих мест в полупроводниковой отрасли, при этом до 58% этих вакансий так и не будут заполнены.

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Источник изображения: ABC News

Проблема, по словам авторов исследования, заключается не только в снижении интереса у американских студентов к техническим дисциплинам, но и в перекосах иммиграционной политики США. Например, в местных вузах каждый второй выпускник технических специальностей имеет гражданство другой страны, но от 25 до 80% обладателей свежих дипломов покидают США. Некоторые делают это осознанно в соответствии с давно намеченным карьерным планом, а другие просто вынуждены уезжать из-за проблем с оформлением визы. Эти проблемы надо решать комплексно, иначе американским компаниям придётся в массовом порядке привлекать сотрудников из-за рубежа, чтобы покрыть собственные потребности, порождаемые темпами экспансии бизнеса.