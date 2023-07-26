Китайские власти решили залепить это всевидящее око.

Летняя Универсиада должна была проходить в прошлом году в Екатеринбурге, но в условиях «военного времени» для этих целей подойдёт и китайский Чэнду, где спортивное мероприятие международного масштаба начнётся восьмого августа. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарии очевидцев, власти Китая в очередной раз предприняли ограничительные меры в отношении владельцев электромобилей американской марки Tesla, опасаясь их способности собирать видеоинформацию и отправлять за пределы страны.

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Источник изображения: Tesla

Даже согласие Tesla построить специализированный центр обработки данных на территории Китая не смогло убедить местных чиновников в информационной безопасности бортовых камер электромобилей этой марки, поэтому на территорию военных и правительственных объектов въезд этим машинам запрещён на постоянной основе. Кроме того, такие запреты начинают действовать в период проведения различных мероприятий на территории Китая. В частности, в местных социальных сетях успел получить распространение видеоролик, на котором изображён диалог водителя электромобиля Tesla с инспектором дорожной полиции, который запрещает машине въезд в один из районов 21-миллионого города Чэнду, который готовится принять гостей Летней Универсиады 2023 года, включая китайского лидера Си Цзиньпина.