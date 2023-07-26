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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сенат США поддержал законопроект об усилении контроля за инвестициями в технологический сектор КНР
Запреты пока не предусмотрены.

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С 2021 года американские законодатели обсуждают инициативу об усилении контроля за инвестициями резидентов США в компании технологического сектора Китая, и на этой неделе соответствующий законопроект прошёл согласование в Сенате, как отмечает Reuters. От изначальных предложений наложить запрет на широкий спектр инвестиций в китайскую экономику сенаторы отказались.

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Источник изображения: Reuters

По сути, в нынешнем виде законопроект требует от американских инвесторов, вкладывающих деньги в компании определённого профиля в Китае, уведомлять об этом американских регуляторов. Запрет на такие инвестиции, как таковой, не рассматривается. Более того, перечень отраслей китайской экономики, за которыми устанавливается такой контроль, ограничивается полупроводниковой промышленностью, а также системами искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Прежде чем обрести статус закона, этот проект должен пройти согласование с нижней палатой и президентом страны.

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