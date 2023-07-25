По крайней мере, на направлении исследований и разработок.

Как поясняет DigiTimes со ссылкой на дипломатов, представляющих интересы Германии на Тайване, сотрудничество между этими регионами не ограничится строительством компанией TSMC предприятия по контрактному производству чипов для немецкой автомобильной промышленности. Стороны хотят углублять взаимодействие в сфере производства полупроводниковых компонентов, электромобилей и космических спутников.

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Источник изображения: IBM

Между ведущими вузами Тайваня и Германии заключены соглашения об обмене студентами и сотрудничестве в сфере исследований, в общей сложности уже подписаны 554 специализированных соглашения. Помимо инженерных дисциплин, обмен опытом будет вестись в сфере бизнес-управления, социологии и других гуманитарных наук.