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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайским властям потребовалось пару дней, чтобы выступить с осуждением новых японских санкций
Ответные меры пока не анонсированы, но могут быть предусмотрены.

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Новые экспортные ограничения на поставку за пределы Японии определённых видов оборудования и материалов, используемых при производстве полупроводниковых компонентов, вступили в силу ещё в воскресенье, но китайская дипломатическая машина, судя по публикации Nikkei Asian Review, взяла необходимую паузу, чтобы дать этим шагам соседей по региону оценку с точки зрения политики.

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Источник изображения: Reuters

Как заявила представительница МИД Китая Мао Нин (Mao Ning), недавние шаги Японии вызывают у Китая глубокое сожаление и недовольство, и соответствующие заявления уже направлены японской стороне по всем каналам. Власти КНР намереваются и дальше следить за изменениями в регуляторной политике, при необходимости решительно защищая собственные интересы. Вчера уже сообщалось, что японские чиновники при введении указанных ограничений старались избегать формулировок, позволяющих считать, что меры не направлены сугубо против Китая, но судя по реакции китайских дипломатов, избежать этого не удалось. Как убеждены представители китайского МИД, последние шаги Японии были направлены именно на подавление китайской экономики и разрушение глобальных цепочек поставок чипов.

#полупроводники #сша #китай #санкции #япония
Источник: asia.nikkei.com
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